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أحمد الخطيب

«التشيك»: هبوط اضطراري لطائرة متجهة إلى بريطانيا بعد تهديد بوجود قنبلة

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أ ش أ
10:40 ص | الإثنين 05 ديسمبر 2022
التشيك

التشيك

أعلنت سلطات الطيران التشيكية، اليوم، تحويل مسار طائرة كانت متجهة من بولندا إلى المملكة المتحدة، لتهبط اضطراريا في مطار «فاتسلاف هافيل»، بالعاصمة التشيكية براغ للاشتباه في وجود قنبلة على متنها.

وذكر راديو براغ الدولي أن خبراء المفرقعات فحصوا الطائرة لمدة ثلاث ساعات، إلا أنهم لم يعثروا على أي عبوات ناسفة على متن الطائرة التي كانت في طريقها من مدينة «كراكوف»، في بولندا إلى مدينة «بريستول»، في إنجلترا.

يذكر أن مطار براغ، المعروف رسميا باسم مطار «فاتسلاف هافيل»، هو أكثر المطارات ازدحاما في جمهورية التشيك.

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بقلم أ ش أ