جامعة حلوان تطلق مبادرة لحصر وحماية أصولها الفكرية

أطلق الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، مبادرة حصر وحماية أصول الملكية الفكرية بالجامعة، وتهدف لحصر ممتلكات جامعة حلوان من اختراعات وإبداعات وأفكار جديدة ومصنفات أدبية وفنية وفنون تشكيلية وغيرها.

ووفقا للمبادرة يتم حصر أصول الملكية الفكرية بالجامعة بتسجيلها وتوثيقها وتوفير الحماية القانونية لها والربط بينها وبين احتياجات الصناعة كخطوة نحو إدخالها حيز التنفيذ.

وكلف رئيس الجامعة المعهد القومي للملكية الفكرية بالجامعة بذلك الأمر بحيث يكون هناك تنفيذا فعليا على أرض الواقع للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء.

100 برنامج خاص يتم تفعيلها وإعادة هيكلتها

وقال الدكتور السيد قنديل، إن الجامعة تضم العديد من المشروعات التي يجري العمل عليها حالياً بينها مشروع المجمع الطبي بجامعة حلوان والذي بدأ العمل به ليكون مجمع طبي وبحثي متداخل لكل التخصصات، مؤكداً أن الجامعة تضم 100 برنامج خاص يتم تفعيلها وإعادة هيكلتها وتقديمها بشكل أفضل.

6000 عضو هيئة تدريس

وأضاف رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تضم 6000 عضو هيئة تدريس من ذوي الخبرات في مختلف التخصصات، و220 ألف طالب، بجانب الوحدات الإنتاجية والمطابخ والمطاعم وورش النجارة والزجاج والحديد والخزف وصيانة السيارات في الحرم الجامعي.