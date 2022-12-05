إنشاء برامج دراسية مشتركة بين جامعة حلوان والنيل الأهلية

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل الأهلية والوفد المرافق له، وذلك لعقد اتفاقية تعاون مشترك بين الجامعتين بهدف تطوير التعاون الأكاديمي والبحثي وتعزيز التفاهم المتبادل بين الطرفين، التعاون الشامل في المجالات الأكاديمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك.

وتبادل أعضاء هيئه التدريس والهيئة المعاونة، تبادل الخبراء والمختصين في شتى المجالات، البرامج الأكاديمية، البحوث والرسائل العلمية ومشاريع تطوير التعليم، المشروعات البحثية المشتركة.

برامجنا لا تتسم بالنمط التقليدي

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار رسالة الجامعتين في توفير التعليم العالي والبحث العلمي الراقي المستوى لجميع المواطنين من جمهورية مصر العربية، ورغبة في زيادة التعاون المشترك بين الجامعات لخلق فرص للتعاون بين الكليات ومراكز الأبحاث القائمة التابعة لكل منهما، بالإضافة إلى الكليات ومراكز الأبحاث الجاري إنشاءها طبقا للخطة الاستراتيجية الخاصة بكل جامعة.

وتحدث رئيس جامعة حلوان عن إمكانيات الجامعة المتميزة بكلياتها ذات التخصصات العريقة وبرامجها المتميزة التي لا تتسم بالنمط التقليدي مؤكدا وجود العديد من المشروعات التي يجرى العمل عليها من بينها مشروع جامعة حلوان التقنية الدولية، وسيكون مقرها في الأميرية، وكذلك مشروع المجمع الطبى بجامعة حلوان والذي بدأ العمل به ليكون مجمع طبي وبحثي متداخل لكل التخصصات.

لدينا 100 برنامج خاص

وأضاف أن الجامعة لديها 100 برنامج خاص يجرى تفعيلها وإعادة هيكلتها لتقديم بشكل أفضل، فالجامعة تمتلك العديد من المميزات وبها 6000 عضو هيئة تدريس من ذوي الخبرات في مختلف التخصصات، و220 ألف طالب.

هذا بالإضافة إلى الوحدات الإنتاجية والمطابخ والمطاعم وورش النجارة والزجاج والحديد والخزف وصيانة السيارات في الحرم الجامعي، وكليات في مناطق مختلفة، ما يؤكد على امتلاكنا لمميزات وإمكانيات عديدة ويعطينا الفرصة للمشاركة المجتمعية.

وأشار الأستاذ الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل إلى أهمية عقد هذا البروتوكول من أجل مواكبة احتياجات سوق العمل والعمل على تفعيل برامج جديدة ومتطورة، لأن العالم يتغير وهناك منافسة شديدة ونحتاج للتكامل على مستوى جميع القطاعات حتى يستطيع الطالب أن يجد تعليم متميز، ويجب تفعيل التكامل العلمي والبحثي لكي نجني ثماره في المستقبل.

لدينا خبرات عظيمة ونحتاج لدعم الأفكار الإبداعية

وأكد رئيس جامعة النيل الأهلية في حديثه على ضرورة مساندة فكر ريادة الأعمال والتصنيع المحلي، مشيرا إلى أنه لا يوجد استحالة وأننا يجب أن ننهض ونتطور بالعلم ويجب أن يكون هناك رؤية لما نطمح له، فلدينا خبرات وإمكانيات عظيمة ونحتاج إلى دعم الأفكار الإبداعية للريادة العالمية.