أمطار رعدية غزيرة على الكويت.. والحرارة تصل إلى 18 درجة

شهدت بعض محافظات الكويت، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية غزيرة، والتي من المتوقع أن تستمر خلال الساعات المقبلة، وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية الكويتية.

وأشارت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، إلى أن البلاد شهدت انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة والتي وصلت إلى 18 درجة مئوية، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يستمر الطقس في انخفاض درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري مصحوبة بهطول أمطار متوسطة.

درجات الحرارة في الكويت خلال أسبوع

وأصدرت هيئة الأرصاد بيانًا بـ درجات الحرارة المتوقعة على الكويت، خلال الأسبوع الجاري وحتى الاثنين المقبل، على النحو التالي:

الثلاثاء: العظمى 20 والصغرى 17.

الأربعاء: العظمى 22والصغرى 15.

الخميس: العظمى 22 والصغير 14.

الجمعة : العظمى 23 والصغرى 14.

السبت : العظمى 23 والصغرى 14.

الأحد: العظمى 22 والصغرى 13.

الاثنين: العظمى 22 والصغرى 13.