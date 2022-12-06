عبد المنعم سعيد: التحديات العالمية لم تعطل مشروعات التنمية في مصر

نجاحات وتحولات إيجابية بمحاور وقطاعات التنمية البشرية، حققتها مصر خلال الـ8 سنوات الماضية، لاقت إشادات دولية جديدة، وهو ما ترجمته تقارير التنمية البشرية الصادرة عن الأمم المتحدة، وفقًا للتقرير الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مؤخرا، وتضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على ما حققته مصر من انجازات خلال 8 سنوات.

قفزة كبيرة في الناتج المجلي الإجمالي

وقال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إنّ التقارير الدولية والحقائق المعروفة، تؤكد تحقيق مصر نجاحات وتحولات إيجابية في السياسات التنموية، إذ أنها شهدت قفزة كبيرة من ناحية الناتج المحلي الإجمالي، الذي يمثل الاقتصاد المصري ككل، وهو ما انعكس على معدلات الفقر التي ارتفعت خلال منتصف العقد الماضي لتصل إلى 32%، فيما شهدت انخفاضا الآن لتسجل 28%.

عضو «الشيوخ»: مصر تقدمت في المؤشرات الدولية بشكل عام

وأضاف «سعيد» في حديثه لـ«الوطن»، أنّ هناك أيضًا بعض الأمور المتعلقة بالصحة العامة للمواطنين، إذ ارتفع العمر المتوقع عند النساء لأكثر من 74 سنة، فضلا عن التراجع الملحوظ في عدد من الأمراض منها النحافة عند الأطفال والفتيات أو التقزم، بجانب المكانة الخاصة للطرق والمعمار الجديد في مصر.

وأشار المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إلى أنّ مصر تقدمت في المؤشرات الدولية بشكل عام، ولكن ذلك لا ينفي وجود العديد من التحديات التي فرضتها أزمات عالمية متتالية، منها فترة تفشي وباء كورونا، وتبعه الأزمة الروسية الأوكرانية، وعلى الرغم من ذلك استمرت مسيرة التنمية في مصر، ولم يتوقف مشروع واحد «لا طريق ولا متحف أو جامعة توقفوا».