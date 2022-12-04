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متحدث الحكومة لقناة الحياة: رئيس الوزراء يركز على ملف دعم القطاع الخاص

كتب:

شريف سليمان
08:16 م | الأحد 04 ديسمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّه لا يخلو أسبوع واحد من عقد اجتماعات، من رئيس مجلس الوزراء، إذ يجري التركيز على ملف دعم القطاع الخاص، وما تستطيع الحكومة أن تقدمه لدعم الصناعة والإنتاج في هذه المرحلة.

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»: «لا ننكر أن هناك العديد من القضايا على الطاولة، لأن الأزمة الروسية الأوكرانية، والأزمة العالمية، أتت بتداعيات كبيرة جدا، وأثارت قضايا وموضوعات ومشكلات، لم نكن نعهدها من قبل، وكل هذه المشكلات يتم التعامل معها بالتنسيق مع مجتمع الأعمال».

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بقلم شريف سليمان