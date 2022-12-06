«غرفة السياحة»: 150 ألف مصري أدوا العمرة خلال شهرين.. والتقديم عبر البوابة الإلكترونية

قال محمد عزت، أمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنّه وفقًا لإحصاءات البوابة المصرية للعمرة، فإن أعداد المواطنين المصريين الذين أدوا العمرة منذ انطلاق أولى الرحلات 5 أكتوبر الماضي وحتى الأن، يبلغ نحو 150 ألف معتمرًا، لافتًا إلى أن هذا الرقم يعتبر جيدًا إذا ما قورن ببداية الموسم والظروف الاقتصادية التى تمر بها غالبية الأسر المصرية حاليًا.

أعداد المعتمرين خلال أكتوبر

وأضاف «عزت» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أكثر من 50% من الأعداد التى أدت مناسك العمرة حتى الآن سافرت خلال شهر أكتوبر الماضي، موضحًا أن أعداد المواطنين الذين سافروا للعمرة الشهر الماضى كان متوسطًا، وهو ما سينطبق أيضا على شهر ديسمبر الجاري، الذى لا زالت نسب الإقبال على السفر خلاله ضعيفة حتى الآن، متوقعًا ارتفاع الأعداد بشكل كبير خلال النصف الثاني من شهر يناير المقبل، وبالتحديد خلال إجازات منتصف العام الدراسي.

وتابع «المعتمرون المصريون الذين سافروا للعمرة حتى الآن، وعددهم نحو 150 ألف معتمر، جميعهم حاصلين على تأشيرة عمرة، وسافروا عبر البوابة المصرية للعمرة»، مشيًرا إلى وجود أعداد أخرى حصلت على الكود التعريفى للبوابة «الباركود»، وسافرت إلى المملكة العربية السعودية إلا أنهم حاصلين على تأشيرات زيارة أو سياحة أوغيرها من التأشيرات التى يلزم تنظيمها من خلال البوابة.

أسعار برامج العمرة

وأشار أمين عام غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إلى أن غالبية شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة لم ترفع سعر برامجها خلال الشهر الجارى، رغم ارتفاع سعر صرف الريال السعودى مؤخرًا، وزيادة سعر تذاكر الطيران والغرف الفندقية بمكة والمدينة، موضحا أنّ الشركات قررت حاليًا تحمل تلك الزيادات عن المواطن على أن يتم رفع أسعار برامج العمرة بداية من شهر رجب المقبل بعد الزيادات الكبيرة التى طرأت على سعر تكلفة برنامج العمرة خلال الأسابيع الماضية.

يشار إلى أنّ غرفة شركات السياحة طالبت من شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، إبداء رأيها فى الخطة التشغيلية للعمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان حتى تقوم بدورها بإرسالها لوزارة السياحة والآثار، التى ستحدد آلية التشغيل خلال تلك الأشهر.