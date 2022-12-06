رئيس أزهرية كفر الشيخ يتابع سير العمل باختبارات مسابقة «حفظ القرآن»

تابع الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، سير العمل باختبارات مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، صباح اليوم الثلاثاء، والذي خُصص للمتقدمين من بعض المعاهد الابتدائية التابعة لإدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية، والتي أُجريت اختباراتها، وسط تأمين مشدد، وهدوء تام، وقدر عالٍ من التنظيم.

رئيس المنطقة يوجه بتذليل أي صعوبات أمام المتسابقين

وخلال جولته نوه رئيس المنطقة مجددًا على أهمية تطبيق كافة التوجيهات الواردة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بشأن ضوابط سير المسابقة، كما شدّد على اتباع كافة وسائل الحزم والدقة عند وضع الدرجات، والحرص على إعطاء كل طالب ما يستحق، موجهًا القائمين على المسابقة بتذليل أي صعوبات أمام المتسابقين وأولياء أمورهم، وتسهيل كافة الإجراءات لدخول الطلاب اللجان بكل يُسر.

المسابقة تُقام بنظام التوثيق فيديو بالصوت والصورة

وبذات السياق، أوضح سامح كامل، مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة بأن المسابقة تُقام بنظام التوثيق فيديو بالصوت والصورة، لضمان كافة صور النزاهة والشفافية، وإعطاء كل ذي حقٍ حقه، وذلك من خلال الاستعانة بمجموعة متميزة من مُعلمي الحاسب الآلي بمعاهد المنطقة.

وأضاف الشيخ أحمد رمضان، مدير إدارة شئون القرآن بالمنطقة، بأنه يتم تقسيم المتقدمين على 7 لجان، يُشرف على تقييمهم مجموعة متميزة من موجهي شئون القرآن الكريم بالمنطقة.

وتُقام فعاليات المسابقة بقاعات معهد كفر الشيخ الثانوي بنين، المجاور للمنطقة، ويقوم على الإعداد والتنظيم للمسابقة أعضاء إدارة شئون القرآن بالمنطقة، السيد العقداوي، ويعاونه عددًا من القادة والعاملين بديوان عام المنطقة.