ننشر مواعيد وأماكن القوافل الطبية المجانية بجنوب سيناء.. تنطلق غدًا

أعلن الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إطلاق عدة قوافل طبية؛ تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، مشيرًا إلى أن القوافل تغطي كل الوديان والتجمعات البدوية وتقدم العلاج بالمجان، بالإضافة إلى إجراء فحصوات طبية للمرضى وعمليات في المستشفيات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن المديرية الصحة نشرت اليوم في بيان رسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موعد وأماكن القوافل الطبية خلال هذا الشهر.

موعد القوافل الطبية

وأشار «رخا»، إلى أن موعد القوافل الطبية بالمحافظة خلال هذا الشهر، جاء على النحو التالي:

１- الأربعاء والخميس 7 و8 ديسمبر بمدينة نويبع بوديان بئر زغير و مجيرح 2.

２- الجمعة والسبت 9-10 ديسمبر بتجمع بدوي مجيرح بمدينة دهب ووادى الشرفا بمدينة شرم الشيخ.

３- الأحد والاثنين 11-12 ديسمبر بوادى مندر بمدينة شرم الشيخ.

４- الثلاثاء والأربعاء 13-14 ديسمبر المركز الحضرى بالرويسات ومدينة شرم الشيخ.

５- يجري تنظيم قافلة طبية بمدينة أبو رديس وذلك بوادى فيران يومى الخميس والجمعة 15-16 ديسمبر وبوادى الحسوة يومى 17-18 ديسمبر.

التخصصات الطبية

وأوضح وكيل وزارة الصحة بجنوب، أن القوافل الطبية تضم التخصصات «الباطنة - الجراحة - الأطفال - الجلدية - النساء والولادة - الأنف والأذن - الأسنان - تنظيم الأسرة».