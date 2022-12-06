عناوين مراكز التدريب المهني على الحرف في المحافظات: خياطة وصيانة أجهزة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عقد العديد من الدورات في مراكز التدريب المهني على مستوى المحافظات، وتتنوع بين «التفصيل والخياطة وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة أجهزة التبريد والتكييف المنزلية، وتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية».

في السطور التالية، نعرض أبرز عناوين مراكز التدريب المهني في عدد من المحافظات، وفقا لما ذكرته وزارة القوى العاملة في بيان لها:

عناوين مراكز التدريب المهني

وجاءت عناوين مراكز التدريب المهني كما يلي:

1- محافظة القاهرة

مركز التدريب المهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة، ويقع في 9 شارع مهمشة- الشرابية- القاهرة.

2 محافظة الجيزة

مركز تدريب منشأة البكاري، وعنوانه شارع الجسر ـ منشأة البكاري - عطاطي، الهرم.

مركز تدريب بولاق الدكرور، وعنوانه شارع آل عامر متفرع من شارع همفرس.

3- محافظة الإسكندرية يوجد بها عدة مراكز أبرزها:

مركز التدريب المهني شرق، وعنوانه 45 شارع بولكلي - المصحة بجوار مستشفى رعاية الطفل.

مركز الحضرة، وعنوانه شارع المحطة- الحضرة البحرية- خلف مستشفى المواساة.

مركز الهانوفيل، وعنوانه طريق إسكندرية مطروح أمام ميدان الهانوفيل.

مركز محرم بك، وعنوانه 100 شارع محسن باشا ـ محرم بك.

4- محافظة بورسعيد

التدريب بمبنى مديرية القوى العاملة ببورسعيد، وعنوانه بنك الإسكان خلف حضانة الفيروز، بجوار مدرسة حافظ إبراهيم الإعدادية بنين.

محافظة دمياط

مركز تدريب مهني دمياط الجديدة، وعنوانه دمياط الجديدة، بجوار محطة بنزين التعاون للبترول.

5- محافظة الدقهلية ويوجد بها عدة مراكز وهي:

مركز تدريب السنبلاوين وعنوانه مدينة السنبلاوين، شارع عزبة صقر، أمام ورش مجلس المدينة.

مركز التدريب المهني بالمنزلة وعنوانه المنزلة الجديدة- حي عرفات- بجوار التأمين الصحي.

مركز تدريب أجا، وعنوانه أجا- شارع فهمي ـ البيلوق ـ بجوار مكتب البريد.

مركز تدريب ميت غمر، وعنوانه ميت غمر - شارع الحرية ـ بجوار المرور.

7-محافظة الشرقية ويوجد بها مركزان وهما:

مركز تدريب مهني الصيادين، وعنوانه 3 شارع الكمال ـ الزقازيق.

مركز النحال، وعنوانه بجوار سنترال شرق الزقازيق، خلف الصالة المغطاة - قسم النحال.

8- محافظة كفر الشيخ

مركز التدريب المهني فوه، وعنوانه طريق فوة دسوق، أمام مستشفى التأمين الصحي.

9- محافظة المنوفية

مركز تدريب مهني أشمون، وعنوانه 26 شارع الروضة متفرع من شارع سعد زغلول بجوار مدرسة أشمون الثانوية بنات.

10- محافظة الإسماعيلية

مركز تدريب مهني المستقبل، وعنوانه مدينة المستقبل عمارات مبارك بجوار المعهد الديني في الإسماعيلية.

11- محافظة بنى سويف

مركز تدريب شرق النيل، وعنوانه خلف كلية التعليم الصناعي - مدينة بني سويف الجديدة.

12- محافظة المنيا- مركز تدريب مهني المنيا، وعنوانه المنطقة الصناعية، المحطة.

13- محافظة أسيوط، مركز تدريب أسيوط، وعنوانه بني غالب، قسم الواحات الخارجة.

محافظة سوهاج

مركز تدريب الكوثر، وعنوانه حي الكوثر بجوار قسم شرطة الكوثر.

مركز تدريب مهني سوهاج، وعنوانه شارع ترعة باجا بجوار مدرسة النور للمكفوفين بحري فرن الفرسان.

مركز تدريب طهطا شارع السوق البراني.

15- محافظة أسوان

مركز تدريب المحمودية، وعنوانه منطقة المحمودية - عمارات المهندسين.

16- محافظة مطروح

مركز تدريب مطروح، وعنوانه حي الشروق الكيلو 71.

17- محافظة الوادي الجديد

مركز تدريب الخارجة، وعنوانه الوادي الجديد - طريق الداخلة الخارجة.

18- محافظة السويس

مركز تدريب حي عتاقة.

19- محافظة البحيرة

مركز تدريب مهني حوش عيسى، وعنوانه أرض الشونة بجوار كلية علوم القرآن.

20 محافظة قنا

مركز تدريب مهني فقط، وعنوانه القصير قنا، الظهير الصحراوي لمحافظة قنا.