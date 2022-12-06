أسقف بني سويف ينعى الأنبا داود: نقدم العزاء لكل محبيه

نعى الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها، نياحة الأنبا داود أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها، الذي وافته المنيه صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراح مع المرض.

أسقف بني سويف ينعى الأنبا داود

وقال الأنبا غبريال، عبر الصفحة الرسمية لإيبارشبة بني سويف على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن مجمع الآباء الكهنة والمكرسات والشمامسة والخدام والخادمات وكل الشعب يودعون الأنبا داود أسقف إيبارشية المنصورة.

وأضاف «الرب ينيح نفسه في فردوس النعيم ويعطي العزاء لكل محبيه».

صلاة التجنيز غدا

وكان القس موسى إبراهيم ،المتحدث باسم الكنيسة المصرية، قال إن صلاة التجنيز ستقام غدا الأربعاء في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بمدينة المنصورة مقر المطرانية.

وتوفى الأنبا داود صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز الـ66 عاما، وتصل عدد سنوات خدمته كأسقف 20 عام، ونعاه قداسة البابا والمجمع المقدس للكنيسة.