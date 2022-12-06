بث مباشر.. صلاة الجنازة على الأنبا داود من إيبارشية المنصورة

نشرت القناة الرسمية لإيبارشية المنصورة وتوابعها عبر موقعها على "يوتيوب" صلاة الجنازة على جثمان الأنبا داود أسقف الايبارشية، الذي وافته المنيه في ساعة مبكرة اليوم، من كاتدرائية القديسة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل، اليوم الثلاثاء.

وبحسب بيان الايبارشية فإن جثمان الأنبا داود سيكون متاح لشعب الإيبارشية لإلقاء نظرة الوداع على الأسقف، مع ضرورة اتباع تعليمات المنظمين.

كان القس موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الأنبا داود قد انتقل بعد صراع مع مرض السرطان وأوضح إن إجراءات صلوات الجنازة فهي لم تتحدد حتى الآن.