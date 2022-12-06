وزير الدفاع الروسي يتهم أوكرانيا بمحاولة إحداث كارثة نووية

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن أوكرانيا تواصل قصف محطة الطاقة النووية «زابوريجيا»، متعمدةً التهديد بحدوث كارثة نووية محتملة.

وقال شويجو، إن القوات الروسية تتخذ جميع الإجراءات لضمان سلامة محطة الطاقة الأكبر في أوروبا، في مواجهة ما أسماه «الإرهاب النووي» من كييف، حسبما ذكرت صحيفة «جارديان البريطانية»، نقلا عن وكالة أنباء رويترز

أوكرانيا تنفي قصف المنشآة النووية

وتنفي أوكرانيا قصف المنشأة التي تخضع لسيطرة القوات الروسية منذ الأيام الأولى للحرب، وتتهم روسيا بإطلاق النار عليها.

وقال شويجو، لقادة الجيش في مؤتمر عبر الهاتف، نشرت وزارة الدفاع نسخة مختصرة منه: «وحداتنا تتخذ جميع الإجراءات لضمان سلامة محطة الطاقة النووية في زابوريجيا».

وأضاف: «في المقابل ، يسعى نظام كييف إلى الظهور بمظهر التهديد بحدوث كارثة نووية من خلال الاستمرار في قصف الموقع عمدًا».

روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بشأن المحطة النووية

وقال شويجو إن أوكرانيا أطلقت 33 قذيفة من العيار الثقيل على المصنع في الأسبوعين الماضيين، موضحا أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت معظمها، على الرغم من أن بعضها لا يزال يصطدم بأشياء تؤثر على التشغيل الآمن لمحطة الطاقة النووية.

وأضاف: «نصنف هذه الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية على أنها إرهاب نووي».

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن قصف المحطة ، كما اتهمت كييف موسكو باستخدام المصنع كمستودع أسلحة بحكم الأمر الواقع.