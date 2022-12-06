وفاة طالبة داخل مدرسة في ظروف غامضة بأسيوط

لفظت طالبة بالصف الخامس الابتدائي، بمدرسة عبدالله النديم الابتدائية التابعة لحي غرب محافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، أنفاسها الأخيرة داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي في ظروف غامضة.

بلاغ بوفاة طالبة

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول أسيوط، يفيد بورود بلاغ بوفاة طالبة بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة عبدالله النديم الابتدائية المشتركة أثناء اليوم الدراسي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان المدرسة، وباشرت التحقيقات وتم التحفظ على جثة الطالبة بمشرحة مستشفى الإيمان تحت تصرف النيابة.

أسباب الوفاة مجهولة

وقال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، إن الطالبة تدعى «ر. س. ص»، طالبة بالصف الخامس الابتدائي، بمدرسة عبدالله النديم الابتدائية المشتركة، ولا نعرف سبب الوفاة حتى الآن، نافيا ما يتم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بشأن وفاتها بسبب تعدي معلم عليها بالضرب المبرح، مؤكدًا أن سبب الوفاة غير معلوم حتى الآن، مشيرًا أنه جرى نقل الطالبة إلى مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وأضاف المصدر أن قوات الأمن والشرطة وجهات التحقيق، انتقلت للمدرسة للمعاينة الواقعة ومباشرة التحقيقات، وجار الاستماع لأقوال العاملين بالمدرسة للوصول إلى تفاصيل الوفاة.