«القاهرة التكنولوجية» توقع اتفاقا مع جامعة بريطانية في مجال الأجهزة التعويضية

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي القاهرة الجديدة التكنولوجية و«ستراثكلايد»، البريطانية، اليوم، بحضور الدكتور ألكس جالوي، نائب رئيس جامعة ستراثكلايد البريطانية، والدكتور هشام الديب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

إنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية

وفى كلمته، أشار الوزير إلى مراسم توقيع اتفاقية تعاون رائدة ومتميزة للتعليم التكنولوجي بمصر في مجال الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، مؤكدًا أنه يأتي في ظل اهتمام الدولة بإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وفقًا لأحدث المعايير التكنولوجية والطبية الدولية، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى للعمل على إعداد الكوادر المهنية والبحثية التعليمية المؤهلة للعمل في هذه الصناعة الجديدة، وهي الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية.

برامج جديدة في مجال الأجهزة التعويضية

وأوضح وزير التعليم العالي أن هناك برامج جديدة في مجال الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية توجد في ثلاث جامعات تكنولوجية، هي «القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدلتا، وبنى سويف»، بالإضافة إلى جامعة الجلالة الأهلية الدولية، مشيراً إلى أن جامعة ستراثكلايد البريطانية تُعد من كُبرى الجامعات المُتخصصة في هذا المجال.

وأضاف الوزير أن الهدف من هذه الاتفاقية هو تأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على المنافسة دولياً في مجال الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وذلك بالتعاون مع جامعة ستراثكلايد البريطانية، فضلاً عن توحيد البرامج والمناهج الدراسية ومطابقتها بمواصفات منظمة الصحة العالمية، والجمعية العالمية للأطراف الصناعية، بما يسهم في تأهيل وتدريب خريجي هذه البرامج.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس جامعة ستراثكلايد البريطانية أهمية توقيع هذه الاتفاقية في دعم التعاون مع مصر وخاصة في مجال الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، مشيداً بالتعاون مع جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، لافتاً إلى أهمية التعاون مع باقي الجامعات التكنولوجية الأخرى في مجال الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وغيرها من البرامج المشتركة، مشيداً بإمكانيات جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ومعاملها وبرامجها.

وأشار د. هشام الديب إلى أن جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بدأت في إدخال برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية منذ عام 2020 ضمن برامجها الدراسية، موضحاً أن الهدف من هذه الاتفاقية هو تطوير المناهج الدراسية الخاصة بالبرامج التعليمية بالجامعة، وكذلك التعاون من أجل دعم جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية للوصول لمركز عالمي متقدم في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وكذلك إمكانية إنشاء درجة علمية مشتركة (Dual Degree) بين جامعتي القاهرة الجديدة التكنولوجية وستراثكلايد البريطانية في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وكذلك دعم الأنشطة البحثية المشتركة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس بين الجامعتين.

جامعة ستراثكلايد البريطانية

جدير بالذكر أن جامعة ستراثكلايد البريطانية تعد واحدة من الجامعات المتميزة في مجال البرامج الدراسية المتعلقة بالأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وقد تأسست الجامعة عام 1796 كمعهد أندرسون، وهي ثاني أقدم جامعة في جلاسكو باسكتلندا، وحصلت الجامعة على ميثاقها الملكي عام 1964 كونها أول جامعة تكنولوجية بالمملكة المتحدة، وهي ثالث أكبر جامعة في اسكتلندا من حيث عدد الطلاب، حيث تضم حوالى 22000 طالب من أكثر من 100 دولة على مستوى العالم، كما حصلت الجامعة على جائزة أفضل جامعة عام 2012، وجائزة ريادة الأعمال لعام 2013 من قبل تصنيف التايمز للتعليم العالي.

حضر الاتفاق، الدكتور أحمد الحيوي مستشار الوزير للتعليم الفني، والأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، والدكتور محمد ندا شكر رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، والدكتور عربي كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، وستيوآرت شورتهوس Mr Stuart Shorthouse مدير التنمية الدولية وعميد كلية الهندسة بجامعة ستراثكلايد البريطانية، ود.عبدالهادى فوزي المنسق الإقليمي لجامعة ستراثكلايد البريطانية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.