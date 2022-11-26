انطلاق اجتماعات الجلسة العامة للبرلمان العربي لمناقشة انتهاكات الاحتلال في القدس

انطلقت صباح اليوم السبت اجتماعات الجلسة العامة للبرلمان العربي لبحث عدد من من الموضوعات المهمة في مقدمتها القضية الفلسطينية.

لجنة فلسطين ناقشت الانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال في مدينة القدس

ويناقش البرلمان العربي في الجلسة التي تعد الجلسة العامة الثانية من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، تقارير اللجان النوعية للبرلمان في مقدمتها تقرير لجنة فلسطين.

وكانت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي قد ناقشت، خلال اجتماعاتها التحضيرية، التي عقدت على مدى اليومين الماضيين برئاسة النائب الفلسطيني فهمي الزعارير نائب رئيس اللجنة، مستجدات الأوضاع في فلسطين والوقوف على الانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال في مدينة القدس، واعتداءاتها على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الدينية.

ورفعت اللجنة إلى الجلسة العامة للبرلمان مشروع قرار بشأن القضية الفلسطينية وتطوراتها والوضع العام في الأراضي المحتلة، لإقراره واعتماده.