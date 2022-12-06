خبير اقتصادي: مصر حققت إنجازات تنموية كبرى في كل القطاعات الاستثمارية

أكد بلال شعيب الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية استطاعت على مدار السنوات الماضية تحقيق إنجازات كبيرة في عدد من المجالات المختلفة، ما سهم في تحولات إيجابية كبيرة على عدة مستويات، بهدف الاستغلال الأمثل لكافة المقومات والموارد المتعددة، وتهيئة الظروف الملائمة لتطبيق الاستراتيجيات والإصلاحات التي تسهم في الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن، والتغلب على التحديات.

المشروع القومي للطرق

وأضاف شعيب لـ«الوطن»، أن من أبرز هذه الانجازات ما تم في المشروع القومي للطرق، حيث استطاعت مصر خلال السنوات القليلة الماضية، إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة، وتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات بأطوال 5500 كم وأهمها، تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230 كم بتكلفة إجمالية 7 مليارات جنيه، وتطوير طريق الصعيد – البحر الأحمر بطول 180 كيلومتر وتكلفة مليار جنيه، وإنشاء طريق «شبرا – بنها الحر»، بطول 40 كم وتكلفة 3,5 مليار جنيه، وإنشاء القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 90 كم وتكلفة 8 مليارات جنيه، وإنشاء طريق الجلالة بطول 82 كم وتكلفة 4,5 مليار جنيه، وتطوير الأنفاق والتوسع في إنشاء أنفاق جديدة تكون حلقة الوصل بين الدلتا وسيناء.

استثمارات كبرى في صناعة الدواء

وعلى المستوي الصحي قال شعيب، إن مصر استطاعت توجيه استثمارات كبرى لصناعة الدواء، بهدف توطين تلك الصناعة، ضمن خطة استراتيجية طموحة تسعى إلى تحويل مصر لمركز إقليمي في هذه الصناعة، مشيرا إلى أن هذا الملف يعد أولوية قصوى في ظل المتغيرات الصحية التي ترتبت على جائحة كورونا.

وأشار الى أن السنوات الماضية شهدت نقلة اقتصادية كبرى في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي دعم خطط الحكومة في التنمية وتوفير فرص عمل وشراكة قوية للقطاع الخاص في المشروعات.

إنشاء 8 مطارات جديدة

وأوضح أن أبرز ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية، يتلخص في إنشاء 8 مطارات جديدة، 26 مركزا سياحيا، 22 مدينة صناعية، استصلاح 4 ملايين فدان، مشروع طرق عملاق أطوالها بلغت 4800 كيلومتر، إنشاء 3 محطات توليد كهرباء، ومحور تنمية قناة السويس.