يوسف الحسيني: قرارات صندوق النقد والمؤسسات الدولية تؤكد نمو الاقتصاد المصري

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن صندوق النقد الدولي يقيِّم الوضع في مصر ويحدد قيمة القرض أولا وفقا لنسبة مساهمة مصر في صندوق، وبعد مراجعة الوضع الاقتصادي لها قرر الصندوق توفير باقي القرض من خلال مؤسسات مالية أخرى توفر ما تحتاج إليه بشرط أن تظل مصر مستمرة في مسارات الإصلاح الاقتصادي وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في العمل واستمرار العمل في مظلة الحماية الاجتماعية.

قرارات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية

وتابع الحسيني خلال تقديمه برنامج «التاسعة» والمذاع على «القناة الأولى المصرية»: «قرارات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية تؤكد أن الاقتصاد المصري قوي وفي نمو وصعود وقادر على الوفاء بالالتزامات، ومديرة النقد الدولي قالت إن الإجراءات التي اتخذتها مصر بشأن الإصلاح الهيكلي والاقتصادي هي ما أدت لاستقرار الاقتصاد المصري ووصوله إلى المرحلة الآمنة، بالرغم من الأزمة الاقتصادية الراهنة».

الأزمة الروسية الأوكرانية

وأشار الإعلامي يوسف الحسيني، إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية مستمرة ولها وقت محدد ولكن الأهم أن مصر في الحيز الآمن، وفقا لتصريحات مديرة صندوق النقد الدولي.