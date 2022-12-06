ضعف المياه في عدة قرى ببني سويف لأعمال الصيانة.. المواعيد والأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، القيام بأعمال إحلال وتجديد بمحطة مياه العلالمة شرق النيل، ما يترتب عليه ضعف المياه بقرى بياض العرب والعلالمة والأمل، وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر، ولمدة أسبوع.

مياه بني سويف تعتذر عن ضعف المياه

وتقدمت شركة مياه الشرب ببني سويف باعتذارها عن ضعف المياه خلال الفترة المذكورة نظرا للقيام بأعمال الإحلال والتجديد، لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية، تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

خطة للإحلال و التجديد بمياه بني سويف

وفي سياق آخر، ناقشت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، برئاسة المهندسة دينا عمر، خطة الإحلال والتجديد والأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها ونسب وتطور الأعمال بها، وكذلك الوقوف على أي معوقات وحلها، وضرورة استغلال كافة الكوادر البشرية لسرعة إنجاز الأعمال في إطار سعي الشركة إلى تطوير كافة خدماتها والذي ينعكس علة جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكدت رئيس مياه بني سويف على ضرورة الإشراف الدائم والمستمر للمشروعات الجارية وسرعة الإنجاز بها واتباع الضوابط و اللوائح المنظمة لسير العمل الإداري بالشركة بشكل سليم مما سينعكس علي جودة العمل وحسن استغلال الموارد ما سيؤدي إلى تطوير الأداء العام المطلوب من العاملين في بيئة عمل مريحة وفقاً لمعاير قياسية والارتقاء بسرعة الأداء الخدمي.