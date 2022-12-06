جامعة أسيوط تحصد المركز الثالث في مسابقة المواهب الذهبية لذوي الهمم

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، أهمية الأنشطة الطلابية التي تعمل على بناء شخصية الطالب وتنمي مهاراته وقدراته الإبداعية، مشيداً بحرص الدولة المصرية في ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي باهتمام ورعاية الأنشطة الطلابية بشكل عام والطلاب ذوي الهمم بشكل خاص، مؤكدا أن إدارة الجامعة لا تألو جهداً في تسخير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب، مقدما التهنئة لمركز رعاية الطلاب ذوي الهمم ولجميع طلاب ذوي الهمم المشاركين، لحصولهم على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة المواهب الذهبية، في مجالات العزف والغناء.

تشجيع الطلاب على التعاون المشترك

من جانبه أعرب الدكتور أحمد عبد المولى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن فخره بأبنائه الطلاب للمشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية، مشيداً بالجهد المبذول من مسئولي إدارة رعاية الشباب، مشيراً أن إقامة مثل هذه الفعاليات تعمل على تشجيع الطلاب على التعاون المشترك وتنمية روح العمل الجماعي وصقل شخصية الطالب وتنمية مهاراته وقدراته وتبادل الرؤى في مختلف المجالات.

وكشف الدكتور محمد حسين موسى، مدير مركز رعاية الطلاب من ذوي الإعاقة، أن مسابقة المواهب الذهبية لفئات الإعاقة البصرية والحركية والذهنية التي يقيمها صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع جمعية«"البلد اليوم» للتنمية، تتضمن الغناء الفردي، الغناء الجماعي، العزف الموسيقي.

مسابقة المواهب الذهبية

وأكد على حرص جامعة أسيوط وأبنائها الطلاب على السعي في الاشتراك في مسابقة المواهب الذهبية في مختلف المجالات، وذلك بالتعاون بين الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية وإدارة الفنون بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بقيادة المايسترو طلعت بكري، وبإشراف طلابي للدكتور جمال الصاوي، وتحت إشراف الدكتور أحمد شريت، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالجامعة.