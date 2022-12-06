«دراسة»: اللوز يساعد في إنقاص الوزن.. واستشاري يوضح كيفية الاستفادة منه

لا تتوقف الدراسات العلمية التي تصدر بين الحين والآخر، والتي تؤكد أهمية تناول المكسرات لصحة الإنسان، وكاشفة لفوائدها الجمة في تجنب الأمراض، ومساعدتها في علاج الكثير منها، ولكن أحيانا يمتنع عن تناولها بعض الأفراد لمعرفتهم أنها قد تزيد من أوزانهم، خاصة إن كانوا يتبعون نظاما غذائيا صحيا لإنقاص الوزن.

ولكن حديثا صدرت دراسة علمية جديدة، من جامعة جنوب أستراليا تفيد بأن اللوز يساعد في إنقاص الوزن، ويرجع السبب وراء ذلك انه يعمل على تقليل الشهية، وذلك بتناول حوالي 30-50 جرام منه، بحسب موقع «سكاي نيوز» العربية.

وأشارت «الدراسة»، إلى أن الأشخاص الذين يتناولوا اللوز كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية، خفضوا من سعرات الوجبة التالية ما يقارب 72 سعرا حراريا، وذلك لأن اللوز يعمل على خفض الهرمونات المنظمة للشهية، مما نتج عنه تقليل الطعام المتناول.

«رغم أن اللوز يحتوي على سعرات حرارية عالية نتيجة لاحتوائه على نسبة دهون عالية، إلا أنه اذا تناوله الشخص بمقدار 30-40 جرام يوميا، فسيساعده على أنقاص وزنه»، وفق ما أكده الدكتور «محمد الحوفي»، أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس واستشاري، في حديثه لـ«الوطن»، شارحا كيفية الاستفادة من تناول اللوز لتقليل الوزن، موضحا أن تناول كمية منه تقدر بحولي 30 جرام، تعني دخول سعرات لجسم بمقدار 170 سعرا حراريا، يمكن للشخص المتبع لحمية غذائية لخفض وزنه نقص مقدار هذة السعرات ضمن مجموع سعراته اليومية.

فوائد المكسرات للأطفال

وأضاف «الحوفي»، أن جميع أنواع المكسرات عامة لا تزيد من أوزان الاشخاص العاديين، الذين لا يعانون من السمنة، فينصح بتناول الأطفال حصة منها يوميا تساعدهم على النشاط و التركيز، وتقوية ذاكرتهم، وذلك نتيجة لاحتوائها على نسبة عالية جدا من الأوميجا 3.

فوائد المكسرات لكبار السن

كما أن لها مفعول كبير في علاج مرضي الزهايمر من كبار السن، وفائدة كبيرة في الحفاظ على صحة القلب، ولكن يقابل هذه فوائد أنها تساعد على زيادة الوزن، فلذلك ييجب أن تعطي لكبار السن بنسب قليلة، والتقليل من مصادر الدهون الأخرى في واجباتهم.