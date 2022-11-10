خبير تغذية يحذر من استخدام الأواني المخدوشة: تسبب السرطان

تتعرض أواني الطهي للخدوش بطرق مختلفة، ما يتسبب في تعرض الأفراد للإصابة بأمراض مختلفة نتيجة ما ينتج عن هذه الخدوش من جسيمات بلاستيكية سامة تنتقل إلى الطعام.

وأوضحت دراسة منشورة في Science of The Total Environment، أن خدش بسيط لا يتعدى طوله سنتيمتر واحد، قد يكون سببا في انفجار ضخم من السموم الدقيقة في الطعام الذي يأكله البشر، يطلق أنواعا مختلفة من السرطانات، إلى جانب إصابة الأطفال بالتوحد والعقم، واستخدم القائمون على الدراسة الموجات الضوئية لقياس تلك الجسيمات.

وذكر الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، في تصريح لـ«الوطن»، أن ذرات الألومنيوم تؤثر بشكل كبير على الطعام، وخاصة إذا كانت هذه الأطعمة حامضية مثل صلصة الطماطم، ونصح بأنه من الأفضل عند طهي الطعام في إناء من الألومنيوم أن نضعه في شيء آخر فور انتهائه.

استخدام الأواني المتآكلة يؤدي للإصابة بالسرطان

وأشار إلى أنه لا يجب أن يخزن الفرد الطعام في الثلاجة بأوانٍ من الألومنيوم، وبالنسبة للمقلاة التيفال فإنه مع مرور الوقت ومع هذه الخدوش يحدث انفراط للطبقة الخارجية وعند التصاقه بالطعام يتسبب على المدى البعيد في الإصابة بأمراض عديدة مثل السرطان.

الأواني الصحية

ونصح «الحوفي» بأن الأواني التي يفضل استخدامها هي الفخار، والزجاج، والسيراميك والاستانلس، إذ أنها لا تحتوي على مواد ضارة بالأطعمة، ويمكن للفرد استخدامها بشكل متكرر دون القلق منها.

وأكد أيضا توقف قوة الضرر الذي يتعرض له الفرد على عدد مرات استخدام الأواني، فكلما زاد استخدامها زاد تأثر الفرد وتدهور حالته الصحية والعكس صحيح، وإذا اضطر الشخص إلى الاستمرار في استخدم الأواني المتآكلة عليه ألا يستعملها في إعداد طعام لمن يعانون من ضعف المناعة كالحوامل والأطفال وكبار السن.