«الحوار الوطني من أجل مصر» يناقش قضايا التعليم والصحة بجامعة أسيوط (صور)

ثمن الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، الجهود المثمرة التي يقوم بها بيت العائلة المصري بأسيوط، مشيراً إلى الخطوات الجادة التي يقوم بها للالتحام مع أبناء المحافظة ككل تحت رعاية مشيخة الأزهر والكنيسة المصرية، ومن خلال لجانه المختلفة، ومناقشة أهم القضايا التي تخص المجتمع المصري، وطرح الحلول والمقترحات.

جاء ذلك تعقيبا على مشاركة الدكتور أحمد عبدالمولى، القائم بعمل نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، في انطلاق وقائع «الحوار الوطني من أجل مصر»، والذي نظمه رابطة شباب بيت العائلة في نسخته الثانية في جامعة أسيوط ليناقش قضايا التعليم والصحة، بحضور الدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي لمستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور محمد سيد مرزوق، وكيل مديرية الصحة، والأب متى شفيق، رئيس رابطة شباب بيت العائلة، والشيخ سيد العزيز، الأمين العام لبيت العائلة المصرية، وعماد حليم، المنسق العام لرابطة شباب بيت العائلة، والدكتور أحمد القليعي، الأمين العام لرابطة شباب بيت العائلة.

مناقشة قضايا التعليم والصحة

وأشاد الدكتور أحمد عبد المولى، في بيان له، بفكرة الحوار الوطني في انعقاده الثاني، والذي يسلط الضوء ويناقش قضايا التعليم والصحة باعتبارها من أهم القضايا التي تمس كافة أفراد المجتمع المصري، فالاهتمام بالبنية التحتية والتطوير المستمر لذلك القطاعين والعمل على حل المشكلات التي تواجههما وتقريب وجهات النظر بين القائمين عليه والشباب يساعد وبقوة في نهضة وتقدم الدولة المصرية.

تنظيم اللقاءات الحوارية

وأكد نائب رئيس جامعة أسيوط حرص الجامعة تحت قيادة الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، على المشاركة مع كافة أطراف المجتمع وقطاعاته المختلفة في اللقاءات الحوارية والمؤتمرات والندوات التثقيفية، والتي تهدف إلى تنمية الوعي لدى أفراده وتبادل الآراء من خلال الحلقات والجلسات النقاشية حول أهم القضايا التي تمس كافة طبقات المجتمع، وبالأخص الشباب، باعتبارهم الثروة الحقيقية للدولة المصرية ومستقبلها الواعد والمشرق.