توصيات مؤتمر قسم العلوم الأساسية في كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ

أعلنت كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ، توصيات مؤتمر قسم العلوم الأساسية الذي نظمته الكلية، برعاية الدكتور عبد الرزاق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبرئاسة الدكتور فايز الشامي، عميد الكلية.

كما ألقى الدكتور حاتم الجوهري، أستاذ العظام ومدير مستشفى كفر الشيخ الجامعي، محاضرة بعنوان «Hip injuries in athletes - إصابات الورك ومفصل الفخد لدى الرياضيين».

توصيات المؤتمر

وأوصى مؤتمر قسم العلوم الأساسية بكلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ بتفعيل دور الكلية لنشر الخبرات العلمية عبر الإعداد لمؤتمر دولي للكلية، يتم من خلاله نشر العديد من الأبحاث الدولية الخاصة بالعلاج الطبيعي.

كما أوصى المؤتمر بالاهتمام بالتخصصات المختلفة داخل العلاج الطبيعي، وتشجيعها، والبدء على نشرها على مختلف المستشفيات الجامعية والصحية، ودور العلاج الطبيعي في التغذية العلاجية، والتعاون مع الجهات المختلفة لعمل دبلومات ودراسات عُليا متخصصة في دور التغذية والتمارين العلاجية في مكافحة العديد من أمراض جهاز المناعة، والبدء في جمع المعلومات وتحليلها ونشرها في المجلات المتخصصة.

تحقيق حياة كريمة للمواطنين

كما أكد المؤتمر على تفعيل الدور المجتمعي لكلية العلاج الطبيعي باعتبارها مؤسسة تعليمية تسعى دائماً لتحقيق المبادئ التي يؤكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن مصري.

يذكر أن مؤتمر قسم العلوم الأساسية الذي نظمته كلية العلاج الطبيعي يأتي تنفيذاً لخطة إدارة جامعة كفر الشيخ بتنظيم المؤتمرات العلمية المختلفة، لمناقشة أهم القضايا العلمية، والخروج بتوصيات تهم الدولة المصرية في مجالات البحث العلمي وتنمية المجتمع.