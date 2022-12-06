جامعة طنطا: فحص وعلاج 1192 حالة ضمن قافلة طبية بقرية برما

نظمت جامعة طنطا قافلة طبية في قرية برما بمركز طنطا بمحافظة الغربية، لتقديم الخدمات الطبية للمرضى، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

صرف العلاج بالمجان

وأكد رئيس جامعة طنطا حرص الجامعة على توجيه القوافل الطبية الشاملة لخدمة القرى الأكثر احتياجا داخل محافظة الغربية، لتقديم الرعاية الطبية للمرضى وصرف الدواء بالمجان لدعم دور الجامعة في خدمة المجتمع، وتعزيزا لمؤشرات التنمية المستدامة، وتحقيقا لمستهدفات رؤية مصر 2030.

وتفقد الدكتور محمود سليم العيادات الطبية بمختلف تخصصاتها، مع ممثلي مبادرة «حياة كريمة»، مشيراً إلى حرص الجامعة على تكثيف القوافل الشاملة وتنوع الخدمات التي تقدمها للأسر الأولى بالرعاية من خدمات طبية وتوعية بيئية وزراعية وغيرها، موضحا أن القافلة شهدت مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى، بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ، ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها، كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 50 شجرة زيتون مثمرة لزراعتها بالقرية، ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة 100 مليون شجرة.

وأفاد الدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن قافلة حياة كريمة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1192 حالة من خلال 14عيادة، حيث تم فحص 45 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و114 في عيادة الأطفال، و169 بالعظام، و112 جلدية، 104 باطنة، و53 مسالك بولية، و126 أنف وأذن، و5 جراحة عامة، و41 صدر، و42 نفسية وعصبية، و148 جراحة العيون، و45 قلب وأوعية دموية، و104 أسنان، و84 تحاليل، مضيفاً أنه تم تحويل 52 حالة بواقع 6 جراحة المخ والأعصاب، 2 أطفال، 9 عظام، 4 جلدية، 3 باطنة، 6 مسالك بولية، 1جراحة عامة، 5 صدر، 4 نفسية وعصبية و12 جراحة العيون.

محو الأمية

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ8 مواطنين، وذلك بحضور الدكتورة سحر الحجار، القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي، مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد، مدير عام خدمة المجتمع.