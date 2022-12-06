ندوة تثقيفية عن مرض الإيدز وطرق الوقاية منه في «طب كفر الشيخ»

نظمت كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، ندوة تحت عنوان «اليوم العالمي لمرض الإيدز»، والتي أعدتها «أسرة طلاب من أجل مصر»، للتعريف بمرض الإيذر، وطرق العدوى، وكيفية الوقاية منه، وذلك في قاعة المؤتمرات بكلية الطب، بإشراف الدكتورة مروة غلاب، منسق عام الأسرة.

جاءت الندوة تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب.

وحاضر في الندوة الدكتور إبراهيم عامر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية المساعد بكلية الطب، بحضور أعضاء هيئة التدريس وطلاب من مختلف الكليات.

دعم المبادرات لخدمة نتسبي الجامعة

وأكد الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن إدارة جامعة كفر الشيخ في تعاون مستمر الجهات والمؤسسات المعنية، لدعم المبادرات والأنشطة التي تهدف إلى خدمة منتسبي الجامعة والمجتمع المحلي، خصوصاً فيما يتعلق بحملات التوعية الصحية على كافة المستويات، موجهاً الطلاب والحضور بالحرص والتمسك بتعاليم الأديان والأخلاق لمواجهة الإصابة بمرض الإيدز.

وذكر «عبد العال»، أن تنظيم مثل هذه الندوات تسهم بشكل فعال في التوعية الطبية لمنع طرق انتشار مرض الإيدز، منوهاً أن الدولة تُقدم خدمات الفحص والتحليل والاستشارات، فضلاً عن توفير العلاج اللازم للمصابين.

وأشار الدكتور إبراهيم عامر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية المساعد بكلية الطب، إلى ضرورة التزام الطاقم الطبي بالمعايير والاحتياطات الوقائية، لمنع انتقال العدوى لأي نوع من الأمراض، بما يشمل انتشار عدوى مرض الإيدز، كما شرح تعريف مرض الإيدز وطرق انتقاله وتجنبها والأسباب والعوامل للحد منه.

دعم المرضى وتوعية غير المصابين

وخلال الندوة، أوضحت الدكتورة مروة غلاب، منسق عام «أسرة طلاب من أجل مصر»، أن الندوة استهدفت الأطقم الطبية بشكل خاص، كونهم الأكثر تعاملاً مباشرة مع المرضى في المستشفيات، لافتة أن الندوة شرحت أهمية وتوفير كافة صور الدعم للمرضى والمتعايشين، وتوعية غير المصابين بمرض الإيدز.