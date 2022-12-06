وزير التجارة: قطاع الصناعة تأثر سلبيا بأحداث 2011 حتى 2013

أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن ما شهدته البلاد منذ عام 2011 وحتى 2016 مرورا بأحداث 2013 كان له تأثيرا سلبيا على قطاع الصناعة.

إجراءات تعويم الجنيه في 2016

وقال خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم: «عندما بدأ القطاع في التعافي، تسببت إجراءات تعويم الجنيه عام 2016، في آثار سلبية جديدة حيث أدت إلى تآكل رأس المال وارتفاع التكاليف».

وتابع وزير الصناعة: «أعقب ذلك جائحة كورونا، وبعدها الأزمة الروسية وارتفاع أسعار السلع عالميا»، وأوضح الوزير، أن قرار التعويم في عام 2016 كان الحل الأفضل، ولكن كان أيضا له أثار سلبية على الاستثمار.

ارتفاع نسبة الصادرات المصرية بواقع 13%

وأشار إلى ارتفاع نسبة الصادرات المصرية بواقع 13% عن العام الماضي، بعد اتخاذ عدد من الإجراءات لزيادة الصادرات المصرية في جميع الأسواق، لافتًا إلى أن الرخصة الذهبية سيتم التعامل بها في ضوء عدد من الإجراءات أبرزها، وجود سجل تجاري وإقرار يتضمن جميع البيانات الخاصة بالمشروع وسند حيازة للأرض: «استكمال إجراءات الرخصة الذهبية يجب سداد الرسوم القانونية، وسيتم تسليم الرخصة أون لاين».