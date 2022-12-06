«مستثمري العاشر»: وزير المالية وعد ببحث آلية عودة مبادرة «دعم الصناعة»

أعلن الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، عن توصّله لاتفاق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن صياغة ورقة عمل مقترحة تقضي بسريان مبادرة البنك المركزي الخاصة بدعم الصناعة بفائدة 8% من البنوك.

بحث التعاون الاستثماري والتجاري المشترك بين مصر وسنغافورة

جاء ذلك على هامش لقائه بمنصة منتدى الأعمال المصري السنغافوري لبحث التعاون الاستثماري والتجاري المشترك بين مصر وسنغافورة، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية وسفير سنغافورة والدكتور مجدي المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال.

وأوضح عارف بأن وزير المالية وعد بدراسة هذا الملف مع الجهات المعنية من أجل توفير الدعم اللازم للصناعة الوطنية.

لجنة مشتركة للتعاون بين الجانبين

على صعيد متصل اقترح الدكتور سمير عارف على السفير السنغافوري، عقد لجنة مشتركة للتعاون بين الجانبين مؤكدا أن جمعية مستثمرى العاشر من رمضان التي يخرج منها ثُلث الصادرات المصرية على أتم الاستعداد لمشاركة رجال أعمال سنغافورة في كافة أنواع المشروعات التي يرغبون في تنفيذها داخل مصر من خلال الدعم والمشاركة وتبادل المعلومات، كما رحب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان بالشركات السنغافورية، متطلعا لمزيد من التعاون والاستثمارات المشتركة.

وتُعد سنغافورة من أكبر الدول الآسيوية استثمارًا في مصر بنحو مليار دولار، بمحفظة مشروعات تجارية واستثمارية بين البلدين زادت بنسبة 30% خلال السنوات القليلة الماضية، في عدة مجالات أبرزها الصناعة، والخدمات اللوجستية.

كما ارتفعت الصادرات المصرية إلى سنغافورة بنسبة 208% عام 2021 لتصل إلى نصف مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات سنغافورة إلى مصر من 128 مليون دولار في عام 1995 إلى 255 مليون دولار خلال عام 2020.