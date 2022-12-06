سعر الأرز اليوم بكفر الشيخ.. «رفيع الحبة» بـ 10 آلاف و350 جنيها

أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث الزراعات في سخا بكفر الشيخ، استقرار سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء بالمحافظات، منذ مطلع الأسبوع الجاري، ليسجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 10 آلاف و750 جنيها، بينما سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 10 آلاف و350 جنيها، وسط ارتفاع طفيف بلغ 50 جنيها، بينما سجل سعر طن الأرز الأبيض 13 ألفا و850 جنيها للأرز السائب.

سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء

وأشار «الرفاعي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر الأرز اليوم شهد استقرارا لـ«عريض الحبة» وهو الأكثر تداولا من حيث عمليات الشراء والبيع بالنسبة للمواطنين، مشيرا أن المنزرع من المحصول هذا العام قد بلغ مليون و200 ألف فدان، وهو ما يغطي الإنتاج المحلي ويحقق فائضا بنحو 550 ألف طن.

تراجع سعر الأرز اليوم

يذكر أن سعر الأرز اليوم شهد تراجعا، وذلك نظرا لكثرة المعروض من المحصول في هذا التوقيت، حيث تنتج 9 محافظات 6 ملايين طن أرز شعير و4 ملايين طن أرز أبيض.