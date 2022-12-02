سعر الأرز اليوم في المحافظات.. «رفيع الحبة» يسجل 10 الآف و300 جنيه

سجل سعر الأرز الشعير اليوم بالمحافظات، استقرارًا للأرز عريض الحبة، ليسجل سعر الطن 10 آلاف و750 جنيهًا، بينما سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 10 آلاف و300 جنيه، وسط ارتفاع نسبي بلغ 50 جنيهًا عن كل طن أرز شعير، بينما استقر سعر طن الأرز الأبيض عند 13 ألفًا و750 جنيهًا للسائب، فيما سجل سعر الأرز الأبيض المعبأ في شكائر 15 ألف جنيه، وذلك خلال عمليات البيع والشراء اليوم.

سعر الأرز الشعير اليوم الجمعة

وأكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث الزراعات بسخا، في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سعر الأرز اليوم، شهد استقرارًا للأرز عريض الحبة والأبيض السائب، وذلك لكثرة المعروض منه داخل أسواق المحافظات الحرة، كما شهد رفيع الحبة ارتفاعًا طفيفًا لكثرة الطلب من قبل المواطنين للشراء علية، كون سعره مناسبًا لعمليات الشراء.

سعر الأرز اليوم والناتج

يذكر أن الناتج العام من محصول الأرز الشعير العام الجاري، بلغ نحو 6 ملايين طن، ووافر إنتاج للأرز الأبيض سواء للأرز الشعير عريض الحبة أو رفيع الحبة، بلغ نحو 4 ملايين طن أرز أبيض وهو ما يغطي الاستهلاك المحلي ويفيض بنحو نصف مليون طن أرز أبيض، وهو الأمر الذي يتم تحديد سعر الأرز اليوم علي غرار ما سبق ذكره.