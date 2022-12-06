مصرع عامل سقطت على رأسه رافعة «ونش» في مطروح

لقي عامل مصرعه، منذ قليل، إثر سقوط رافعة حديدية خاصة بـ«ونش» على رأسه في شارع عزاز وسط مدينة مرسى مطروح، وانتقلت على الفور سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقله إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

نقل الضحية لمستشفى مطروح العام

واستقبل مستشفى مطروح العام، اليوم، ضحية رافعة «الونش» بمدينة مرسى مطروح، ويدعى فادي يوسف ذكي 23 سنة، مصابًا بكسر بالساق اليسرى، واشتباه نزيف في المخ، وجرى عمل إنعاش قلبي رئوي له من خلال أطباء قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى ولم تستجب الحالة، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وضع الجثة بثلاجة الموتي

وجرى وضع الجثة داخل ثلاجة مستشفى مطروح العام تحت إشراف جهات التحقيق، بعد توقيع الكشف الطبي عليه من مفتش الصحة.

المباحث تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع الحادث، وجار الفحص للكشف عن أسباب وقوع الحادث والتعرف على ملابساته ورفع تقرير شامل لجهات التحرير، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.