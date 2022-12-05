«التعليم»: تشكيل لجنة عليا لتطوير منظومة امتحانات الجاليات المصرية بالخارج

وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تشكيل لجنة عليا لتطوير منظومة امتحانات الجاليات المصرية بالخارج تختص باتخاذ جميع القرارات المتعلقة بطلابنا في الخارج ومدارس المسار المصري ومتابعة عملية تطويرها من جميع الجوانب الفنية والتكنولوجية والمالية.

ضم امتحانات مدارس المسار المصري لجميع الصفوف الدراسية

كما وافق وزير التربية والتعليم، على ضم امتحانات مدارس المسار المصري لجميع الصفوف الدراسية إلى منظومة امتحانات طلابنا في الخارج للعام الدراسي 2022-2023، وتطبق عليهم جميع الإجراءات المعمول بها للطلاب المتقدمين لامتحانات أبنائنا في الخارج عدا طريقة عقد الامتحان.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، إرسال الامتحانات إلكترونيا لجميع الصفوف مجمعة لكل فصل دراسي من خلال البريد الإلكتروني لكل مدرسة، ويوميا بالنسبة لطلاب الصف الثالث الاعدادي، وتلتزم المدارس بطباعة تلك الامتحانات، وتعقد الامتحانات ورقيا بالمدارس، وإرسال أوراق الإجابة من خلال الحقائب الدبلوماسية إلى الإدارة العامة للامتحانات.

إتاحة تسجيل جميع الطلاب على منصة أبناؤنا في الخارج

وحددت وزارة التربية والتعليم، الإجراءات التالية للامتحانات:

- إتاحة تسجيل جميع الطلاب من الصف الأول الابتدائي حتى الثاني الثانوي على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج.

- الدفع الإلكتروني لرسوم الامتحانات من خلال المنصة.

- إنشاء رابط إلكتروني يتم إرساله إلى المدارس للتعامل به والمتابعة من خلال المختصين بإدارة أبنائنا في الخارج.

- إعداد حساب لكل مدرسة يدخل من خلاله مسؤول الإحصاء بالمدرسة لتسجيل درجات الأنشطة.

إرسال كشوف بأسماء الطلاب المقيدين في جميع الصفوف

- التواصل مع المدارس بصورة مباشرة لإرسال كشوف بأسماء الطلاب المقيدين في جميع الصفوف من الأول الابتدائي وحتى الثاني الثانوي «نسخة ورقية وأخرى إلكترونية».

- استلام استمارات التقدم لبحث مدى أحقية الطلاب في التقديم.

- فصل طلاب مدارس المسار من المنصة عن طريق العاملين بإدارتي «أبناؤنا في الخارج» ونظم المعلومات.

- إصدار أرقام جلوس الطلاب في جميع الصفوف الدراسية بعد إتمام عملية بحث أحقية التقدم، وإرسالها إلى المدارس من خلال البريد الإلكتروني.

- إرسال الامتحانات إلكترونيا لكل فصل دراسي من خلال البريد الإلكتروني لكل مدرسة، وتلتزم المدارس بطباعة تلك الامتحانات.

- أداء الامتحانات ورقيا بالمدارس وإرسال كراسات الإجابة إلى الإدارة العامة للامتحانات من خلال الحقائب الدبلوماسية.

إصدار الشهادات بالمواد والدرجات والتقييمات

- استلام أوراق الإجابة وإعداد لجنة تقدير الدرجات واستخراج النتائج وإرسالها إلى المدارس من خلال البريد الإلكتروني.

- إصدار الشهادات بالمواد والدرجات والتقييمات وفقا للقرارات الوزارية المعمول بها بالمدارس المصرية في مصر.

- سرعة إرسال كشوف أسماء الطلاب وأصول مستندات التقدم للامتحانات للعام الدراسي 2022- 2023 في جميع الصفوف الدراسية حتى يتسنى لنا اتخاذ الإجرارات اللازمة للامتحانات.