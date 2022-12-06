«التعليم»: إجراء امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية في المدارس الخاصة بشريحة إنترنت

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم، عن أنّ الوزارة قررت عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام للفصل الدراسي الأول في المدارس الخاصة، بذات مدارسهم دون نقلهم إلى مدارس حكومية مجهزة بمنصة امتحانات إلكترونية.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ طلاب المدارس الخاصة بالصفين الأول والثاني الثانوي، يؤدون الامتحانات بمدارسهم الأصلية إلكترونيا من خلال الإنترنت، وعبر شريحة يتم وضعها في التابلت لتوفير شبكة إنترنت، بعكس المدارس الحكومية التي يؤدي طلابها الامتحانات إلكترونيا من خلال المنصات الداخلية دون إنترنت.

امتحانات موحدة

وأكد المصدر، أنّ ما كان يحدث كل عام من أداء طلاب المدارس الخاصة امتحاناتهم بمدارس حكومية مجهزة بمنصات امتحانية لن يتكرر هذا العام، مشيرا إلى أنّ أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، ستكون موحدة على مدارس الإدارة التعليمية، سواء خاصة أو حكومية.