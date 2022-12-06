«التعليم» تعلن التفاصيل الكاملة للمشروعات البحثية لصفوف النقل بالقاهرة

أعلنت الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة، المشروعات البحثية لصفوف النقل، وفقاً لنظام التقييم من الصف السادس الابتدائي وحتى الثاني الثانوي بالمدارس الرسمية واللغات والخاصة بنوعيها عربي.

وأضافت الإدارات التعليمية، في خطاب رسمي، يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات لا تقل عن 3 ولا تزيد على 5 طلاب، بحيث كل مجموعة تختار موضوع البحث والذي يناقش المشروعات والإنجازات المنطقة بالدولة وطرق مواجهة التحديات، وربطها بالمواد الدراسية المقررة على الطالب.

إعادة المشروعات البحثية.. إذا قل المجموع عن 100 درجة

وأشار الخطاب، إلى أن رائد الفصل يناقش الطلاب للتعرف على مدى التعاون بين أعضاء المجموعة وتوزيع المهام عليهم والمصادر التي يمكن الاستعانة بها، وتقوم كل مجموعة بتقديم بمشروعين بحثيين، يسلم البحث الأول قبل امتحان الفصل الدراسي الأول بأسبوعين وكذلك البحث الثاني قبل الامتحان الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين، ويجمع الرائد مشروعات الأبحاث ويضع الدرجات بالتعاون مع معلم المادة ويشترط حصول المشروع البحثي على (100) على الأقل من الدرجة المخصصة له.

وأوضحت الإدارات، تحسب درجاتة ضمن المجموع الكلى، وفي حالة عدم الحصول على الدرجة المطلوبة يجري إعادة البحث مرة أخرى وتقديمة اثناء ميعاد فترة امتحانات الدور الثاني يتم إعداد قائمة بأفضل عشرة أبحاث على مستوى كل صف، وإرسال الأبحاث للإدارة لإجراء تصفية على مستوى مدارس الإدارة، والتصعيد على مستوى المديرية لتحديد المراكز الثلاث الأولى.

الموضوعات البحثية - المرحلة الابتدائية

- التحديات والإجراءات للحد من تغير المناخ.

- حقل ظهر قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

- المشروعات القومية وتأثيرها على تنشيط السياحة.

- الطاقة المتجددة وأهميتها في التنمية.

- المخاطر الصحية الناجمة على تلوث الهواء.

- الآثار السلبية لتجريف التربة الزراعية على الأمن الغذائي.

- الممارسات البيئية السليمة للحفاظ على بيئة امنة ونظيفة.

- جهود الدولة في ترشيد المياه والطاقة وتأثيرها على التنمية.

الموضوعات البحثية - المرحلة الإعدادية

- تحديات الجمهورية الجديدة والتغلب عليها.

- جهود الدولة في ترشيد المياة والطاقة وتأثيرها على التنمية.

- دمياط مدينة الاناث مدينة عالمية على أرض مصرية.

- تفعيل دور المدرسة في تنمية وعي الطلاب بالتغيرات المناخية.

- المشروعات القومية في مجال الطرق والكباري وتأثيرها على التنمية المستدامة.

- تضمين مفاهيم التغير المناخي والتنوع البيولوجي في تخطيط الأنشطة المدرسية.

- المبادرة الرئاسية تحضر للأخضر ودورها في التوعية بالمشكلات البيئية العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية وأثرها علي التنمية في ظل الجمهورية الجديدة.

الموضوعات البحثية - المرحلة الثانوية

- المشروعات القومية وانعكاستها على معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي.

- المشروعات القومية في التعليم في ظل التطورات التكنولوجية.

- المشروع القومي قناة السويس والمنطقة الصناعية ودورهما في التنمية المستدامة.

- العاصمة الإدارية نقلة حضارية تهدف اليها الجمهورية الجديدة.

- المثلث الذهبي في صعيد مصر وأهمية في تنمية الصعيد.

- أهمية المشروعات القومية في تنمية وتدعيم قيم الولاء والانتماء للوطن والتنمية المستدامة.

- التكنولوجيا وأثرها في الصراع الفكري والقيمي في ظل العولمة.

- المشروعات القومية في مجال الطرق والكباري وتأثيرها على التنمية المستدامة.

شروط المشروعات البحثية

- الغلاف ويحتوي على المديرية والإدارة والمدرسة.

- بيانات الطلاب المشاركين.

- بيانات رائد الفصل.

- اسم موضوع البحث.

- الفهرس.

-عناصر البحث وتشمل المقدمة - الأهمية - والأهداف - العناصر - الموضوع النتائج والتوصيات- الخاتمة - المراجع - الملاحق.

-على أن يقدم البحث بخط اليد.