وزير التنمية المحلية: ترخيص 350 ألف توك توك للحد من الفوضى بالشوارع

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه جرى ترخيص 350 ألف مركبة توك توك خلال الأعوام الأخيرة على مستوى الجمهورية، وذلك لضبط العمل والحد من الفوضى بالشارع مع مراعاة البعد الاجتماعي.

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن بمقر الوزارة، أن هناك مركبات توك توك في بعض الأماكن جرى استبدالها بـ4500 عربية فان، وحظر سير التوك توك في الشوارع الرئيسية والميادين بالمدن حفاظا على المظهر العام وتوخي دراجات الأمان والحيطة ومنع الزحام.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وأشار إلى أنه تم إجراء تعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء القديم لاستصدار قانون جديد ومشروع القانون حاليا قيد المناقشة في مجلس النواب، ويعطي صلاحيات أكبر للمحافظين، مؤكدا أنه يزور مجلس النواب الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون التصالح.

وأشار إلى أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الآن قيد الدراسة، والهدف منه التسهيل على المواطنين وإزالة اللبس والتيسير على الحالات التي ينطبق عليها القانون والقضاء على مخالفات البناء نهائيا.