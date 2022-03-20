نتيجة مسابقة الأم المثالية 2022 محافظة القاهرة.. «نجلاء» و«صالحة» فائزتان

أعلنت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نتيجة مسابقة الأم المثالية 2022 بمحافظة القاهرة، إذ حصلت نجلاء محمد الخضري، 59 سنة، وحاصلة على بكالوريوس تجارة، على لقب الأم المثالية، وصالحة مرعي، الأم المثالية البديلة على مستوى الجمهورية.

نتيجة مسابقة الأم المثالية 2022 محافظة القاهرة

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن نتيجة مسابقة الأم المثالية 2022 محافظة القاهرة، جاءت في مقدمتها نجلاء محمد، أرملة منذ 21 عاما، وحاصلة على بكالوريوس تجارة، وحالتها المهنية كبير باحثين بشركة الكهرباء، والتي أكدت على هامش الاحتفالية، أنها تزوجت وعاشت حياة هادئة مع زوجها ورزقها الله بالابنة الأولى ثم الابن الثاني، وبعد فترة من الزواج مرض الزوج بمرض سرطان الرئة وبعد رحلة علاج رافقت الأم فيها الزوج ولم تتركه حتى توفاه الله.

مسابقة الأم المثالية 2022.. قصة كفاح «نجلاء»

وأضافت أن زوجها رحل وترك لها أطفالا ما بين 3 إلى 11 عاما، وتولت مسؤولية الأبناء ورعايتهم بمفردها، واهتمت بتعليم الأبناء وتخرجت الابنة الكبرى وحصلت على بكالوريوس تجارة وتزوجت وأنجبت، وأكدت أن الابن الأصغر حصل على بكالوريوس هندسة وعمل بمحافظة أخرى، وانتقلت للإقامة مع الابن ولم تتركه وحيدا وتدهورت حالتها الصحية.

وفازت صالحة مرعي، بنتيجة مسابقة الأم المثالية 2022 محافظة القاهرة، وحصلت على الأم المثالية على مستوى الجمهورية، والتي أكدت أن أختها توفيت بمرض السرطان بالدم وتركت طفلين أكبرهما عمره 9 سنوات والأصغر 8 سنوات، وقامت صالحة بتربية أبناء أختها ورعايتهم رعاية جيدة، واهتمت بتعليمهم وتنشئتهم تنشئة صالحة، وتبلغ من العمر 53 عاما.

نتيجة مسابقة الأم المثالية 2022 محافظة القاهرة.. قصة «صالحة»

وأشارت «صالحة» إلى أن أبناء أختها تخرجوا في الجامعة وحصلوا على مؤهلات عليا، إذ حصلت الابنة الأولى على معهد فوق المتوسط، والابن الثاني على بكالوريوس حاسب آلي، وما زالت الابنة الصغرى طالبة بكلية الحقوق ولم تتخرج بعد، إلى جانب حصولها على أكثر من ميدالية ذهبية وفضية على مستوى الجمهورية لرفع الأثقال.