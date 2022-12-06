المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين سرقوا شخصين بالإكراه في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهم بالسرقة بالإكراه لشخصين في الطريق العام بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم في محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي وأحمد الجندي، وأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يوليو من العام الجاري، بدائرة مركز المنشأة بسوهاج، عندما وجهت جهات التحقيق المختصة لكلا من «ح . ع» و«م . ن» و«ك . ن» و«ك . م»، تهمة سرقة المجني عليهما «ع . م»، 47 عاما، عامل، و«ع . ر»، 31 عاما، عامل، بالإكراه بأن استوقفوهما بالطريق العام، محرزين سلاح ناري «بندقية آلية» وعصى «شومة»، والإمساك بهما وسرقة المتعلقات الخاصة بهما والدراجة النارية التي كانا يستقلانها.

وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.