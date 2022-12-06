قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الفعاليات المميزة

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ورفع معدلات الأداء للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات، نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروع التدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث لمحافظة المنوفية بكل أجهزتها التنفيذية، وتضمن التدريب عرض تقارير مديري الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظات للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة.

وجرى المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة، وتنفيذ طابور سير للمعدات والمركبات لمسافة 10 كم، كذلك المرور على معسكر إيواء عاجل ومستشفى العزل الميداني للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، إضافة إلى تنفيذ بيان عملي للتدريب على نجدة هدف حيوي بمشاركة عناصر الحراسات المشددة والحماية المدنية والإسعاف للتأكيد على مدى جاهزيتها لمجابهة المواقف الطارئة.

وفي إطار تنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ندوتين تثقيفيتين بجامعتي السويس والمنوفية، جرى خلالها إلقاء عدد من المحاضرات التوعوية عن الهوية المصرية والحروب السيبرانية والذكاء الاصطناعي وتأثير الصراعات الحالية على الاقتصاد العالمي والمحلي، كذلك أخطار الفكر المتطرف، لإضافة إلى تقديم الطلبة عدداً من العروض الفنية المتميزة أظهرت دور مصر الرائد في مكافحة الإرهاب والمشروعات التنموية العملاقة التي تهدف إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وخلال الندوات، نقل قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور، مشيراً إلى ما تقوم به القوات المسلحة من جهود لمجابهة المخاطر والتحديات التي تواجه حاضر ومستقبل الشباب، واختتمت الندوات بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوي الهمم وتبادل الدروع.

وفي سياق متصل، جرى توقيع بروتوكولي تعاون بين قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وجامعتي بنها وبني سويف، من خلال إعداد خطة عمل مشتركة وتنفيذ دورات تدريبية وندوات تثقيفية ومعسكرات تعايش لما لها من أثر إيجابي على الأعمال الفنية ومشاريع التخرج.

ونظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس، إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية العملاقة، بهدف التوعية بالطفرة التي تشهدها الدولة المصرية في مجال التنمية الشاملة.