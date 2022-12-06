تفاصيل مقتل موظف على يد جاره في المعادي: «شايف نفسه وكنت بعلم عليه»

طعنة بخنجر استقرت في قلب موظف بالمعادي فلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، صرخات واستغاثات على ألسنة شهود العيان الذين فوجئوا بسقوط جارهم أمامهم غارقًا في دمائه فاقدًا للوعي، فاعتقدوا أنه يعاني من إصابة وأسرعوا في استدعاء سيارة الإسعاف ونقله للمستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

المتهم بقتل جاره: «كنت بعلم عليه عشان كان شايف نفسه حاجة».

وأدلى المتهم بقتل جاره في المعادي باعترافات تفصيلية أمام فريق البحث الجنائي: «كنت بحاول أخوفه بس عشان كان شايف نفسه حاجة في المنطقة وكنت بعلم عليه»، لافتًا إلى أن عملية الطعن جرت في مشاجرة جمعتهما أمام منزل المجني عليه في المعادي.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

محامي يشرح عقوبة المتهم بقتل جاره في المعادي

يشرح الخبير القانوني الدكتور عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض عقوبة القتل العمد وفق قانون العقوبات: «يحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».

وأضاف «عبد الله» في تصريحات لـ«الوطن»، أن جريمة القتل العمد تشرحه نص المادة وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمد».

وذكر: «ترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة».