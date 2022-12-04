حبس مسجل خطر قتل شقيقه بمساعدة زميله بالمحلة.. ألقى الجثة في بحر شبين

قررت نيابة ثان المحلة الكبرى، حبس مسجل خطر وزميله 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شقيق الأول وإلقاء جثته في بحر شبين بنطاق مدينة المحلة الكبرى، بسبب خلافات مالية، وخوفاً من افتضاح أمره بعد سرقة المتهم لوالده أكثر من مرة.

ضبط المتهمين

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من كشف ملابسات وغموض العثور على جثة شاب مجهول الهوية، ومكبل اليدين، وبه آثار دماء، وملقاة على جانبي بحر شبين، بالقرب من عزبة حمد التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، في ظروف غامضة.

وتم تشكيل فريق من البحث الجنائي، تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائي بالغربية، والعميد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود والرائد محمد هاشم رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة، وتوصلت جهود المباحث الجنائية، إلي أن مرتكب الواقعة هو شقيق المتوفي، مستعيناً بأحد أصدقائه، بسبب خلافات مالية بينهما، وتم ضبط المتهمين، واقتيادهم إلي ديوان قسم شرطة ثان المحلة.

بداية الواقعة

وفي وقت سابق، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثان المحلة الكبرى، يفيد عثور الأهالي على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، مجهول الهوية، وملقاة ببحر شبين، ومكبل اليدين، وبه آثار دماء، في ظروف غامضة، وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى المحلة العام، وحرر محضر بالواقعة.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.

الرأي القانوني

وقال سامح صلاح السقا المحامي والخبير القانوني، إن عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، هي الإعدام شنقا، طبقاً لمواد القانون، وإذا كان القتل عن طريق الخطأ، يعاقب بحسب المادة 238 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويتم الحكم في كل قضية بحسب القيد والوصف.