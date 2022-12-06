محلل سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: روسيا تنتظر استسلام أوكرانيا

قال الدكتور محمود الأفندي المحلل السياسي، إن روسيا تنتظر استسلام أوكرانيا، لتصبح دولة محايدة.

وأضاف خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا انتظرت 8 سنوات، وفي نهاية العام الماضي، أرسلت رسالة واضحة للولايات المتحدة الأمريكية تطالب بخريطة سلام لأوروبا وخريطة أمن لروسيا، للحفاظ على الأمن القومي، ولكن فعليا كان الرد مستهترا من قبل الولايات المتحدة، وكان هذا هو السبب الرئيسي لبداية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابع: «روسيا ترى أنها بحاجة دائمة لخارطة سلام في أوروبا، لكن الوقت يلعب دورا كبيرا، وهناك ضم لمناطق أوكرانية إلى الأراضي الروسية، وهناك هدف أيضا هو تدمير الجيش الأوكراني، فهذه الأهداف يجب أن تتحقق بالنسبة لروسيا».

واختتم: «الأقاليم الأربعة شرط أساسي لروسيا للدخول في عملية تفاوضية الآن، ومن أهدافها أيضا حماية الروس الموجودين بالمناطق الشرقية، وإذا لم تعترف الولايات المتحدة بهذه الأراضي، فمعنى ذلك أن هذه الأزمة ستتجدد بعد مدة حتى لو كانت هناك خارطة سلام بين روسيا والولايات المتحدة».