جامعة سوهاج تنفذ خطة الإخلاء التدريبية في حالات الطوارئ.. استغرقت 3 دقائق

أجرت جامعة سوهاج اليوم الثلاثاء، خطة الإخلاء التدريبية بمبنى المركزية بالحرم الجامعي القديم، بادعاء حدوث حريق مفاجئ، وذلك لتدريب أعضاء هيئة التدريس والعاملين ومعاونيهم على الآلية الصحيحة للتعامل في حالة حدوث طارئ والتطبيق بطريقة عملية، ونظمتها إدارة الأمن الجامعي بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية والإسعاف بسوهاج ووحدة إطفاء الجامعة.

مواجهة الأزمات والحالات الطارئة

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، على الدور الهام الذي يقع على عاتق إدارة الجامعة من أجل توفير الحماية الشاملة للأفراد والمنشآت داخل الحرم الجامعي، الأمر الذي يتطلب اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة أو التقليل من أخطارها، مشيراً إلى أن التجربة هدفت إلى نشر الوعي بين كافة منتسبي الجامعة ورفع درجة الاستعداد لمواجهة أي حوادث طارئة ومحتملة، بالإضافة إلى تدريبهم على عملية الإخلاء السريع وكيفية التصرف بهدوء وحكمة، وذلك من خلال اتباع اللوحات الإرشادية والتعليمات الصحيحة الواجب تنفيذها.

تدريب العاملين على الإخلاء السريع

وأوضح اللواء حاتم صادق، مدير الأمن الجامعي، أن الهدف من عملية الإخلاء هو التدريب على كيفية التعامل في حالة حدوث أي طوارئ والتطبيق بطريقة عملية، حيث تم إخلاء المبنى كاملاً في وقت قياسي فور إطلاق جرس إنذار الحريق، والتوجه إلى نقاط التجمع الآمنة التي حددت مسبقاً، وذلك على دفعتين الأولى أمام مبنى الإدارة المركزية، والأخرى خلف المبنى، موضحاً أنه تم توفير سيارة إسعاف مجهزة وأخرى للإطفاء، إلى جانب قطع التيار الكهربائي وإغلاق جميع النوافذ والأبواب باستثناء المخارج المخصصة للإخلاء.

وذكر الدكتور جمال سرور، مدير إدارة التطوير وتقييم الأداء بجامعة سوهاج، أن عملية الإخلاء تمت بشكل مفاجئ دون إخطار العاملين، وذلك لدراسة مدى تدرب العاملين على الإخلاء السريع، حيث أنه بمجرد انطلاق سرينة الإنذار قامت إدارة الأمن الجامعي بالتواصل مع الإدارة الطبية التي دفعت بطاقم طبي وسيارة إسعاف لإخلاء المصابين.

إخلاء المبنى في 3 دقائق

كما تم التواصل مع الدفاع المدني الذي بدوره أرسل طاقم الإطفاء، بقيادة الرائد محمد فهمي، والذي تعامل مع الموقف من خلال التأكد من إخلاء المبنى والمصابين، مضيفاً أن عملية إخلاء المبنى تمت في زمن قياسي لم يتعد 3 دقائق، وهو أفضل من رقم العام الماضي الذي تعدى 7 دقائق، إلى جانب أنه تم التوجيه بضرورة اتباع التعليمات والإجراءات السليمة للحد من المخاطر والكوارث المنزلية.