الكشف على 2686 شخصا ضمن قافلة جامعة المنصورة «جسور الخير 16» بمطروح

اختتمت قافلة جامعة المنصورة «جسور الخير 16» فعالياتها بمحافظة مطروح، مساء اليوم الثلاثاء، والتي انطلقت السبت الماضي، تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، وبرئاسة الدكتور محمود محمد المليجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأعلن محمود المليجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في بيان، أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف على 2686 حالة من أهالي مدينة سيوة، مع صرف العلاج لهم من صيدلية القافلة بالمجان، بالإضافة إلى إجراء 33 عملية جراحية بمستشفى سيوة المركزي، وتحويل 18 حالة لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية اللازمة بمستشفيات جامعة المنصورة.

فقرات ترفيهية وتعليمية

وقدم فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة عددا من الفقرات الترفيهية والتعليمية لأكثر من 555 طفلا، حيث تم تنظيم ورش عمل للرسم الحر والتلوين والطباعة وكيفية صناعة المفارش اليدوية بالنول الخشبي، وصناعة التيجان والماسكات التنكرية من الفوم الملون، وعمل عرائس من الجوخ الملون، وكذلك عمل مسابقات جماعية وألعاب رياضية، بالإضافة إلى الرسم على الوجه وتوزيع الهدايا والألعاب والحلوى على الأطفال.

تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

من جانبه ثمن الدكتور شريف خاطر الجهود التي يبذلها جميع أعضاء قافلة جسور الخير 16 لتحقيق أهدافها وتخفيف الأعباء عن كاهل الأهالي، موجها الشُكر إلى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وجميع قيادات سيوة، لدعمهم للقافلة طوال فترة تواجدها بالمحافظة، كما أكد على استمرار جامعة المنصورة في تقديم كُل ما تملك من كوادر وإمكانيات لخدمة مدن وقرى الجمهورية وخاصة الحدودية منها.