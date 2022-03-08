فحص 810 حالات ضمن قافلة «جسور الخير» لجامعة المنصورة بالداخلة

بدأت القافلة الطبية «جسور الخير 14»، التي تنظمها جامعة المنصورة، فعالياتها في مدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ختام فعالياتها في مدينة الفرافرة، أمس الاثنين، حيث تشهد القافلة إقبالاً كثيفاً من الأهالي، وقام أطباء القافلة، على مدار اليوم، بتوقيع الكشف على المرضى المترددين على مستشفى الداخلة العام، تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبرئاسة الدكتور محمود محمد المليجي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

توقيع الكشف الطبي على 810 حالات

وقالت الدكتورة إيمان أبو الفضل، مدير مكتب القوافل التنموية الشاملة والمدير الفني للقافلة، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 810 حالات في مُختلف التخصصات الطبية ضمن القافلة، وإجراء 6 عمليات جراحية، وكذلك تحويل 16 حالة لإجراء الفحوصات الطبية والجراحات اللازمة بمستشفيات جامعة المنصورة.

جميع الأدوية يتم صرفها للمرضى مجاناً

وأضافت «أبو الفضل»، في بيان صحفي، أن جميع الأدوية يتم صرفها للمرضى مجاناً من الصيدلية الخاصة بالقافلة، كما قام فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة، خلال اليوم، بتنظيم عدد من ورش العمل الترفيهية والتعليمية لأكثر من 95 طفلاً، حيث تم تنظيم ورشه عمل فنيه لإنتاج ماسكات «بوجي وطمطم»، وعمل أكياس هدايا لعيد الأم، ومسرح عرائس للأطفال، وعرض مسرحيه بعنوان «النظافة الشخصية»، بالإضافة إلى تنظيم ألعاب ومسابقات رياضية وترفيهية للأطفال، والرسم على الوجه، وتوزيع الهدايا والألعاب والحلوى على الأطفال.

ومن المقرر أن تستمر قافلة جامعة المنصورة «جسور الخير 14» في مدينة الداخلة على مدار 3 أيام، خلال الفترة من 8 إلى 10 مارس الجاري، من خلال تقديم خدمات طبية متكاملة للأهالي المترددين على القافلة.