جامعة المنصورة تطلق قافلة طبية مكونة من 15 تخصصا.. «جسور الخير» تصل سفاجا

تستعد أجهزة مدينة سفاجا برئاسة اللواء ياسر شعبان رئيس المدينة، لاستقبال قافلة جسور الخير للمرة الثانية خلال الفترة من 17 إلى 22 سبتمبر الجاري، وتهدف إلى نشر الرعاية الصحية وتوقيع الكشف وتشخيص الحالات المرضية المختلفة بمستشفى سفاجا المركزي وسط إجراءات وقائية والاحترازية حفاظاً على سلامة الأطقم الطبية والتمريض والمرضى.

سفاجا تستعد لاستقبال أعمال قافلة جسور الخير للمرة الثانية من جامعة المنصورة

ومن جانبه، أشار اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى عقد اجتماع لمناقشة استعدادات مدينة سفاجا اللازمة لاستقبال قافلة جامعة المنصورة الطبية «جسور الخير»، مشددا على توفير الخدمات اللازمة لتسيير أعمال القافلة الطبية.

ولفت إلى أنه سيتم توقيع الكشف وتوفير الأدوية وإجراء العمليات الجراحية التحاليل بالمجان بالتنسيق مع محافظ البحر الأحمر، مع جامعة المنصورة ووزير التعليم العالي، بهدف توفير قوافل طبية وتوفير الخدمة الطبية في المناطق المتباعدة في ظل توفير حياة كريمة للمواطنين.

15 تخصصا لقافلة جسور الخير بمدينة سفاجا

وكشف رئيس مدينة سفاجا في بيان، اليوم الأحد، أن القافلة الطبية تضم 15 تخصصا هي «العيون، الجلدية، القلب والأوعية الدموية، الأنف والأذن، المخ والأعصاب، المسالك، الصدر، أمراض النساء، الجراحة العامة، جراحة الأورام، الجهاز الهضمي، الأسنان، الأطفال، الباطنة»، لافتاً إلى أن قافلة جسور الخير 15، تقدم خدماتها في المجال الطبي والتوعوي هناك.