الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم لمركز التدريب المهني بالسويس

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس، عن قبول طلبات الراغبين في التدريب المهني لأبناء المحافظة على مهن «التبريد والتكييف، صيانة الحاسب الآلي»، حتى يوم 2 نوفمبر الجاري.

وتضمن بيان مديرية القوى العاملة بالسويس، شروط القبول بمركز التدريب المهني بحي عتاقة والتابع للمديرية وكذلك شروط الالتحاق بالدورة كالتالي:

- الإجادة التامة للقراءة والكتابة أو شهادة محو الأمية كحد أدنى.

- أن يكون من أبناء محافظة السويس أو المقيمين بها ذكور وإناث.

- ألا يقل سن المتقدم عن ثمانية عشر عاما ولا يزيد عن 45 عامًا.

- أن يكون المتدرب متفرغ تماما أثناء فترة التدريب الخاصة بالدورة التدريبية.

- يتم قبول الشباب ذكور وإناث من ذوي الهمم.

المستندات المطلوبة للالتحاق

وتضمن إعلان مديرية القوى العاملة، المستندات المطلوبة، للتقدم لمركز التدريب المهني كالآتي:

- عدد 2 صورة شخصية.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

- صورة من شهادة الميلاد.

- حافظة مستندات.

المزايا التي تمنح للحاصلين على الدورة

- يمنح المتدرب شهادة معتمدة من مديرية القوى العاملة باجتياز الدورة.

- للمتدرب أولوية الحصول على فرصة عمل في المهنة التي تم التدريب عليها.

وحدد الإعلان مكان تقديم الطلبات، وذلك بمقر مركز التدريب المهني بجوار منتدى الشباب، بمساكن التوفيقية موضحاً أن القبول بأسبقية التقديم، حتى 2 نوفمبر الجاري.