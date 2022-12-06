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الأسعار النهائية لأجنحة معرض الكتاب 2023 بعد التخفيض

كتب:

إلهام زيدان
10:42 ص | الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
معرض القاهرة الدولي للكتاب - أرشيفية

معرض القاهرة الدولي للكتاب - أرشيفية

تواصل اللجنة العليا لمعرض الكتاب، استعداداتها للدورة 54 من المعرض والتي تنظمها الثقافة المصرية في الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير 2023، كما أعلنت أسعار الاشتراك النهائية للناشرين المصريين والعرب، بعد التخفيض الذي أعلنت عنه الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مؤخرا.

أسعار المشاركة في معرض الكتاب 2023 بالنسبة للناشرين المصريين:

وبالنسبة للناشرين المصريين، تم الاتفاق على تخفيض نسبة الزيادة المقررة على إيجار الأجنحة بالمعرض لتكون بنسبة 5% فقط بدلا من 12.5% على أسعار العام الماضي، وذلك دعما لصناعة النشر داخل مصر وفي الوطن العربي، وتلقت دور النشر، رسائل من إدارة المعرض ليتم خلال الفترة المقبلة تنظيم وتنسيق المشاركة في المعرض.

كما قررت اللجنة العليا للمعرض تخصيص جناح لدور النشر الصغيرة التي ليس لها إصدارات تناسب الاشتراك في معرض الكتاب 2023، تحت اسم اتحاد الناشرين المصريين.

أسعار الاشتراك النهائية في معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2023:

الجناح مساحة 9 أمتار مربعة، يبلغ سعر المتر فيها 123 دولارا، بإجمالي تكلفة 1110 دولارات.

- الجناح مساحة 18 مترا مربعا، يبلغ سعر المتر فيها 131.7 دولار، بإجمالي تكلفة 2370 دولارا.

- الجناح مساحة 27 مترا مربعا، يبلغ سعر المتر فيها 136.7 دولار، بإجمالي 3690 دولارًا.

- الجناح مساحة 36 مترا مربعا يبلغ سعر المتر 140.8 دولار، بإجمالي 5070 دولارًا.

وما يزيد عن مساحة 36 متر مربع ستكون زيادة 50% من السعر المدعم وهو 123 دولار أمريكي، علما بأن سعر المتر لغير أعضاء اتحاد الناشرين العرب 200 دولار أمريكي.

 

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بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.