خبير سياسي ياباني: على طوكيو إجراء مفاوضات مع كوريا الشمالية لتخفيف التوتر

قال تاداشي كيميا الخبير السياسي الياباني، اليوم الثلاثاء، إنه على بلاده إجراء مفاوضات مع كوريا الشمالية كجزء من جهودها لتخفيف التوترات في المنطقة.

اليابان لا تهدد جيرانها

وأضاف تاداشي كيميا: «من المهم إدخال الشعور بالطمأنينة إلى كوريا الشمالية من خلال مواصلة المفاوضات، والتأكيد على أن اليابان لن تشكل تهديدًا للدولة المنعزلة»، وفق ما نقلته صحيفة جابان تايمز اليابانية.

تطبيع العلاقات اليابانية الكورية الشمالية

وتابع كيميا، أن الاستئناف المحتمل للمحادثات بين اليابان وكوريا الشمالية بشأن تطبيع العلاقات الدبلوماسية يجب أن يستخدم كعامل مساعد لإعادة بيونج يانج إلى طاولة المفاوضات.