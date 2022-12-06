الرئاسة الأوكرانية: زيلينسكي قد يحضر قمة العشرين إذا اُتخذ قرار مهم

قال المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية سيرهي نيكيفوروف، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي قد يحضر قمة مجموعة العشرين في بالي، إذا تم اتخاذ قرار مهم هناك.

فرص حضور قمة العشرين

وقال «نيكيفوروف»، في تصريحات لوكالة أنباء «إنترفاكس يوكرين» الأوكرانية «إذا علمنا أنه سيتم اتخاذ قرار ما في مجموعة العشرين من شأنه أن يساعدنا كثيرًا، على سبيل المثال، إقصاء روسيا أو أي شيء آخر مهم، إذن فهناك فرصة أن يذهب الرئيس إلى هناك».

عدم السفر منذ بداية الأزمة

وفي الوقت نفسه، لم يستبعد نيكيفوروف زيارة زيلينسكي المحتملة للخارج في المستقبل، مشيرًا إلى أنه يجب استخدام هذه الزيارة بأقصى قدر من الكفاءة. وقال: «منذ بداية الأزمة، لم يسافر الرئيس إلى أي مكان خارج البلاد. إن حقيقة زيارته إلى مكان ما ستكون مناسبة إعلامية رفيعة المستوى. لذلك، هناك احتمال أن يذهب إلى مكان».