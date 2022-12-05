استشاري طرق لقناة الحياة: محور المشير أبوذكري أحد الإعجازات الهندسية بمصر

قال الدكتور عماد الدين نبيل، استشاري الطرق والنقل الدولي، إن محور المشير أبو ذكري هو أحد الإعجازات الهندسية التي تمت في مصر مؤخرا.

وأضاف نبيل، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة «الحياة»: «المحور كان من الصعب تنفيذه جدا لأسباب تقنية وفنية بسبب نوعية المحور، بسبب اختراقه لمسافات طويلة جدا من التربة الضعيفة والطينية».

وتابع: «الموضوع أحد الإعجازات الهندسية التي حققها المهندسين المصريين في الفترة الأخيرة، هذا العمل الشاق القوي جدا الذي يحقق بالفعل سيولة مرورية وهو عبارة عن 35 كيلو متر، 9 حارات في كل اتجاه وجزيرة فاصل في المنتصف، وهو حر الحركة أي لو كان فيه كوبري بيعترضه كان يتم إعادة بنائه مرة أخرى وتم إعادة بناء 6 كباري بالفعل بإجمالي كباري على المحور نحو 18 كبري».

واستطرد: «المحور يمر بمحيرة المريوطية، 2.5 مليون متر مكعب من أعمال تطهير البحيرة، نحو 20 مليون متر مكعب من أعمال الردميات بالرمال، حيث كان الطريق القديم متهالكا، وعبارة عن حارتين، وهذا المحور هو الموصل للموانئ، فقد كان الزحام به ضخما للغاية، كما كان تهالك الطريق القديم بسبب النقل الثقيل».